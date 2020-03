Verwertungsgesellschaft Bildrecht kündigt Corona-Hilfe an

Wie andere heimische Verwertungsgesellschaften auch will Bildrecht seinen Mitgliedern in Zeiten der Corona-Krise unterstützend zur Seite stehen. Deshalb wurde ein Überbrückungsfonds in der Höhe von 500.000 Euro eingerichtet, wie es am Donnerstag hieß. Man habe mit den Mitteln aus der Privatkopievergütung die Möglichkeit, „rasch und effektiv zu helfen“.