Bestattung bietet Trauerfeier als Livestream an

Die Trauerfeier im eigenen Wohnzimmer: Die Wiener Bestattung Himmelblau bietet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie an, Begräbnisse zu filmen oder via Livestream zu verfolgen. So sei es möglich, dass trotz des Versammlungsverbots alle Angehörigen daran teilnehmen können. So könnten auch Personen, die zu den Risikogruppen gehören, in geschütztem Rahmen am Begräbnis teilhaben.