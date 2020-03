EU-Minister beraten über Sozialmaßnahmen

Die EU-Sozialminister beraten am Donnerstagnachmittag per Telekonferenz über Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) habe über das Thema Kurzarbeit vor Kündigung sowie weitere Maßnahmen in Österreich berichtet, hieß es seitens des Arbeitsministeriums während die Besprechung lief.