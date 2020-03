Zusätzlich fünf Mio. Euro für Künstler-Unterstützungsfonds

Der Unterstützungsfonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds wird heuer mit bis zu fünf Millionen Euro zusätzlich dotiert, vorausgesetzt das Parlament stimmt zu. Außerdem sollen nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler diese Beihilfe beantragen können, so sie nicht aus dem Härtefonds unterstützt werden können.

Kunst- und Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) versprach am Donnerstag ein vereinfachtes Entscheidungsverfahren. Es handle sich „um eine wichtige Ergänzung im gesamten Maßnahmen-Mix der Regierung“, so Lunacek. Die Coronavirus-Krise konfrontiere „eine Vielzahl der in Kunst und Kultur Tätigen mit existenzbedrohenden Folgen“.