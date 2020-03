Österreichs Lehrlinge leben häufig ungesund

Belastet sind vor allem die Mädchen: Was die psychische Gesundheit angeht, schneiden sie nicht nur schlechter ab als die Schülerinnen, sondern auch als ihre männlichen Lehrlingskollegen. Die Mädchen leiden häufiger an psychosomatischen Beschwerden und emotionalem Unbehagen, geht aus der Studie hervor. Auch machen sie weniger Sport als die jungen Männer. Etwas besser sind ihr­e Ergebnisse nur beim Alkohol- und Cannabis-Konsum und bei der Ernährung.

Felder-Puig nimmt an, dass die Gründe für die psychischen Belastungen der Mädchen in der Wahl des Lehrberufs und ihrer sozialen Situation zu finden sind. Sie verweist auf die nach wie vor typischen und „klischeebehafteten Lehrberufe“, für die sich die Mädchen oft entscheiden. Diese seien teilweise eben unattraktiver als jene, welche die Buben häufig wählen – auch finanziell. Außerdem würden oft jene Mädchen solche Ausbildungen wählen, die bereits von Haus aus belastet seien, sagt Felder-Puig. Auch würden weibliche Lehrlinge oft in Kleinbetrieben ausgebildet, wo noch wenig in Sachen Gesundheitsförderung getan werde. „Das soll keine Stigmatisierung und Pauschalierung sein“, betont sie.