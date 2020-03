„Der Boden unter den Füßen“: Vom Kopf auf die Füße gestellt

Mit einem Hauch Psychothriller deutet Regisseurin Marie Kreutzer kurz einen anderen Film an, bevor sie wieder ins Schwestern-Drama zurückkehrt. Unter der persönlichen Ebene liegt eine etwas thesenhafte Kapitalismuskritik, in Gestalt von Lolas Chefin und Liebhaberin Elise (eiskalt: Mavie Hörbiger) und den Business-Männern um sie herum.

Der Film hängt maßgeblich an den drei Figuren und ihren durchwegs starken Darstellerinnen. Vor allem Pachner hält so manche orientierungslose Szene mit ihrer Intensität zusammen und gibt dem insgesamt durchaus sehenswerten Film Kraft. Dass ihre stechend blauen Augen für den Film jedoch mit dunklen Linsen entschärft wurden, passt ins düstere Bild.

Shooting-Star Valerie Pachner versucht inzwischen ihr Glück auch im internationalen Filmbusiness in der noch unveröffentlichten Action-Komödie „The King’s Man“. Heuer wäre sie erneut im Diagonale-Programm vertreten gewesen, als großartige Franziska Jägerstätter in Terrence Malicks „A Hidden Life“.

Das Grazer Festival des österreichischen Films fällt 2020, wie berichtet, komplett aus. Nun wurde allerdings unter dem Titel „Die Unvollendete“ das geplante Programm der Festivalausgabe veröffentlicht. Darunter finden sich einige Filme des vergangenen Kinojahres, aber auch frische österreichische Beiträge von internationalen Festivals, wie die beiden Berlinale-Filme „The Trouble With Being Born“ von Sandra Wollner und „Jetzt oder morgen“ von Lisa Weber. Letzterer ist eine Sozial-Doku über eine Wiener Teenager-Mutter und ihre Familie, die Weber über mehrere Jahre begleitete. Ein typisch österreichischer Blick in die Unterschicht, aber ohne einen bösartigen Ansatz à la Ulrich Seidl. Lisa Weber interveniert dabei immer wieder hinter der Kamera und bringt so Leichtigkeit in den tristen Alltag.