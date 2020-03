Hauskrankenpflege nur noch eingeschränkt möglich

Jeder Sozial- und Gesundheitssprengel soll entscheiden, welche Einsätze notwendig sind und auf welche verzichtet werden kann. Die Mitarbeiter beurteilen im Einzelfall, wo sie unentbehrlich sind. Sie sollen geschützt werden – darum geht es bei der Maßnahme –, aber auch die Klienten, die wenig Kontakte nach außen haben und anfällig für Infektionen sind. Abseits einer konkreten Pflegehandlung soll – so weit das möglich ist – auch ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden. Das Land Tirol stellt dafür Handlungsanleitungen zur Verfügung, außerdem wird an der weiteren Beschaffung von Schutzausrüstung gearbeitet, heißt es.

Wenn der Einsatz auf „das absolut Notwendige“ reduziert wird und Mitarbeiter „auf der Ersatzbank bleiben“, wie es Hubert Innerebner, Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD), ausdrückt, dann geht es vorsorglich aber auch darum, Personal für eventuell kommende, kritischere Zeiten zur Verfügung zu haben. Also wenn es Ausfälle gibt, weil im Einsatz stehende Mitarbeiter am Coronavirus erkranken. Es werde auf alle Fälle Schutzkleidung und ausreichend Gesichtsmasken brauchen, um die mobilen Helfer zu schützen.

Obwohl die Zahl der Hausbesuche teils auf die Hälfte reduziert werden soll, will Innerebner nicht von einem Ausnahmezustand sprechen. „Vieles steht und fällt mit den pflegenden Angehörigen, die derzeit vielleicht mehr Zeit haben als sonst.“ Aber auch Zivildiener könnten zum Einsatz kommen. „Wenn die Gesellschaft zusammensteht, kann einiges abgefedert werden“, so Innerebner. In Innsbruck werden in der Hauskrankenpflege rund 700 Menschen betreut. Bei manchen von ihnen – wie Diabetikern – sind mehrere Besuche am Tag nötig. „Wir werden aber auch darauf achten, dass niemand verwahrlost.“