Neues Buch von Richard Vill: Staunen über textile Kostbarkeiten

Innsbruck – Textilien aus Samt und Seide waren schon immer wertvoll. Kaum bekannt ist allerdings, dass im heutigen Südtirol und Trentino bis weit ins 19. Jahrhundert die Seidenproduktion neben dem Weinbau einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellte. Richard Vill, Südtiroler Modedesigner und Referent an der Europäischen Textilakademie in Bozen, zeichnet in seinem reich bebilderten wie informativen neuen Buch „Samt und Seide im historischen Tirol“ die Entwicklung und Entstehung textiler Kostbarkeiten nach. Staunend blättert man in dem Bildband, der die Fragilität dieser Schätze wieder ins Bewusstsein ruft und in gut strukturierten Kapiteln die Entwicklung der Seidenproduktion veranschaulicht.