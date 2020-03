Mehrere afghanische Sicherheitskräfte bei Angriff getötet

Mindestens 24 afghanische Sicherheitskräfte sind am Freitag bei einem Anschlag in der südlichen Provinz Zabul getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf einem Stützpunkt von Polizei und Armee nahe der Provinzhauptstadt Qalat, sagte Gouverneur Rahmatullah Yarmal. Sechs bei der Polizei eingeschleuste Angreifer hätten das Feuer auf ihre schlafenden Kameraden eröffnet.