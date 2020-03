Zum 50. Todestag: Neue Haushofer-Gedenktafel in Steyr

Der Todestag der österreichischen Autorin Marlen Haushofer jährt sich am Samstag (21.3.) zum 50. Mal. Zu diesem Anlass hätte in Steyr am Haus Berggasse 81, wo sie von 1952 bis 1955 lebte und arbeitete, eine Gedenktafel enthüllt werden sollen. Diese Feierlichkeit entfällt nun wegen des Versammlungsverbots zumindest vorerst, die Tafel wurde aber bereits montiert.