Milliardenschaden: Was dem US-Sport nun verloren geht

Der finanzielle Schaden in den amerikanischen Top-Sportligen NBA, NHL, MLS und MLB durch die Corona-Krise ist gigantisch. Mindestens fünf Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 4,7 Milliarden Euro) verlieren Ligen und Teams in den USA laut einer Analyse des Magazin „Forbes“. Sollten die Saisonen nicht beendet werden können, steigt diese Summe demnach auf mindestens zehn Milliarden Dollar.

Obwohl die NBA an einem besonders kritischen Punkt steht, weil ein großer Teil der TV-Gelder nach Angaben des Rechte-Experten Chris Bevilacqua direkt an die Play-offs gekoppelt ist, zählten Clubs und vor allen Spieler aus der besten Basketball-Liga der Welt zu den ersten, die sich mit Zusagen für Spenden um die Schwachen in der amerikanischen Gesellschaft kümmerten.

Mark Cuban etwa, der Eigentümer der Dallas Mavericks, dachte schon in seinem ersten Live-Interview wenige Minuten nach Bekanntgabe der Saisonunterbrechung und während seine Mavericks noch spielten, an die vielen Arbeiter, die auf Stundenlohnbasis angestellt sind und denen nun für unbestimmte Zeit ein großer Teil des Einkommens wegbricht.

Der 19-jährige Jungstar Zion Williamson von den New Orleans Pelicans versprach, 30 Tage lang das Gehalt der Leute zu übernehmen, die in der Halle unter normalen Umständen Popcorn und Getränke verkauft, Toiletten geputzt oder Tickets kontrolliert hätten. Inzwischen haben dutzende Teams aus den US-Ligen Spenden an Fonds zugesagt, die sich um die Hallen-Arbeitskräfte kümmern sollen.

Wie den ganzen mittelbar betroffenen Geschäften geholfen werden soll, ist dagegen unklar. Denn selbst auf die NFL, deren erstes Saisonspiel erst im September ausgetragen wird, hat die Pandemie jetzt schon Auswirkungen. Im April sollen beim sogenannten Draft in Las Vegas die besten neuen Spieler von den Mannschaften ausgewählt werden.

Die Liga hat längst entschieden, dass der Draft in diesem Jahr ohne Zuschauer ablaufen wird. Was das in Zahlen bedeutet, ist schwer zu sagen. 2019 kamen an drei Tagen kumulierte 600.000 Menschen zu der Veranstaltung in Nashville - und gingen dort Essen, buchten Hotelzimmer, kauften ein.

Hart ist die Corona-Krise auch für die TV-Sender in den Staaten. Für manche ist es vergleichsweise leicht, die fehlenden Live-Spiele mit Shows oder Filmen zu ersetzen. Für reine Sportsender wie ESPN dagegen ist es ein massives Problem. Die Lösung in den meisten Fällen: Spiele aus der Vergangenheit zeigen.