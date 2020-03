Erstmals seit Jahren 2019 wieder mehr Asylanträge in EU

Die Zahl der Asylgesuche in den EU-Staaten ist 2019 erstmals seit vier Jahren wieder gestiegen. Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte, beantragten im vergangenen Jahr fast 612.700 Menschen erstmals Asyl in den 27 Mitgliedstaaten. Dies waren zwölf Prozent mehr als 2018.