Auch ohne Hamsterkäufe: Katzenstation im Oberland ist gut gerüstet

Wenns – Putzi ist die Grande Dame der Katzenstation Oberland. Ganz wie eine echte Diva ist sie altersmäßig stehen geblieben. „Die Putzi wurde hochträchtig und mehr tot als lebendig von Tierfreunden zu uns gebracht. Wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Danach haben wir uns darauf geeinigt, dass sie einfach im Alter von 20 Jahren ihre Lebensuhr angehalten hat. Jetzt verlebt Putzi ihren Lebensabend bei uns“, schildert Manuela Prantl, die seit gut 20 Jahren die Katzenstation Oberland in Wenns im Pitztal betreibt.

Doch „Zeiten wie diese“ stellen selbst die geübte Katzenmama und ihr Team vor eine große Herausforderung. „Kürzlich habe ich einen echten Hamsterkauf für meine Katzen durchgeführt“, gesteht die Wennerin gerne: „Im Keller stapeln sich jetzt Katzenstreu und -futter sowie Waschmittel und weil ich so viele ,Senioren‘ bei mir habe notwendigerweise auch Medikamente.“ Momentan tummeln sich im speziell ausgebauten Keller 32 Stubentiger, während die Vorratskammer wohl sortiert ein Auskommen für mindestens einen Monat bietet.

Selbst in Zeiten der Quarantäne könne man sich vertrauensvoll an die Katzenstation Oberland oder an den Tierschutzverein Tirol wenden. „Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, dass kein Notfall zurückgelassen wird“, unterstreicht Prantl. Auf diese Weise kam kürzlich bereits Romeo ins Pitztal. Für ihn und die restliche Katzenbande stellen Prantl und ihr Helfer Bruno aktuell eine Schleuse ins Freie fertig. „Damit die Tiere vom Haus ins überdachte Freigehege gelangen können, durchwandern sie einen der beiden Tunnel“, informiert Prantl. Zwei Kernbohrungen durchs Haus lassen den „stark erweiterten Familienkreis“ sicher ins Freie gelangen.