Blutkonserven: Appell an Spender trotz voller Lager

Innsbruck – Die gute Nachricht vorweg: Es gibt in Tirol derzeit keinen Engpass bei den Blutkonserven – trotz oder gerade wegen Corona. Denn dadurch, dass in den Krankenhäusern zahlreiche nicht dringend notwendige Operationen mittlerweile abgesagt wurden, um die Betten im Ernstfall mit Coronapatienten belegen zu können, ist der momentane Bedarf an Blutkonserven deutlich gesunken, wie Manfred Gaber, der organisatorische Leiter des Blutspendedienstes Tirol, erklärt. Damit die Lager aber weiterhin gut gefüllt bleiben und auch nach der Krise ausreichend Blutkonserven für den Normalbetrieb vorhanden sind, finden weiterhin regelmäßig Blutspendeaktionen statt. Das gesamte System neu hochzufahren, wenn die Bestände erst einmal aufgebraucht sind, wäre unverantwortlich, so Gaber.