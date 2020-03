Orban stellt 140 Unternehmen unter Militäraufsicht

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban das Militär ein. Dabei wurden 140 Schlüsselunternehmen unter Militäraufsicht gestellt. In 71 dieser Unternehmen trafen am Donnerstag bereits Kontrollteams ein. Ab Freitag wird das Militär in ganz Ungarn auf den Straßen patrouillieren.