Telefonbrücke hält Abstand zu Häftlingen

Innsbruck – Das Coronavirus verunmöglicht etliche Behördenabläufe. Dies hemmt und macht erfinderisch zugleich. So ergreifen Österreichs Justizanstalten derzeit alle erdenklichen Maßnahmen, um das ansteckende Virus nur ja nicht in die Zellentrakte kommen zu lassen. Bislang mit Erfolg. Auch die Rechtsanwälte, die als Teil der Rechtspflege ihre Kanzleien ja weiter betreiben, wollen natürlich Besprechungen in kleineren Räumen vermeiden.