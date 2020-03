Klangvolle Nachbarschaftshilfe: Pianistin spielt in Gnadenwald täglich Balkonkonzert

Gnadenwald –„Das ist die einzige Form der Nachbarschaftshilfe, die ich derzeit anbieten kann“, sagt die Pianistin Rita Goller aus Gnadenwald – und meint damit ein „Service“ der besonderen, melodiösen Art: Sie gibt von ihrem Balkon aus momentan jeden Tag um 17 Uhr ein kleines Konzert für eine Familie in der Nachbarschaft.

„Das war nicht meine Idee“, meint sie bescheiden. Zunächst habe sie vor ein paar Tagen beim österreichweiten Balkonkonzert-Flashmob – einem klangvollen Zeichen der Solidarität in der Corona-­Krise – mitgemacht. Das sei bei Familie und Nachbarn so gut angekommen, dass sie es nun ihnen zuliebe weiterführ­e.

Schon vor der tirolweiten Quarantäne hat sich Rita Goller in Selbstisolation begeben, um ihre Angehörigen und Freunde zu schützen – schließlich war sie als selbstständige Profimusikerin viel unterwegs, ist etwa auch in St. Christoph aufgetreten.

Bei den Balkonkonzerten will sie sich keinesfalls selbst in den Mittelpunkt stellen: „Mir geht es nicht darum, meine Musik auf diese Weise zu vermarkten, sondern darum, den Leuten ein Lächeln und wenigstens 15 Minuten Ablenkung zu schenken.“

Für die Darbietungen hat sie „Sicherheitsvorkehrungen“ getroffen: Um zu verhindern, dass mehrere Familien gleichzeitig vor die Tür oder in den Garten gehen, staffelt sie die Kurzkonzerte für die Nachbarn einfach alphabetisch nach deren Namen. Jeden Tag kommt eine andere Familie in den Genuss. Den Abstand zu den angrenzenden Häusern überbrückt sie mit Keyboard, Mikro und einer kleinen Verstärkerbox, die sie am Balkon im zweiten Stock aufbaut.