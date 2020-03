2.203 Corona-Patieten in Österreich - 81-Jähriger gestorben

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Freitagfrüh auf 2.203 gestiegen. Das sind um 360 mehr als 24 Stunden zuvor. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 490, gefolgt von Oberösterreich mit 399. Coronavirus-Todesfälle gibt es bisher acht, zuletzt verstarb eine 81-jähriger Mann. Neun Personen sind wieder gesund.

Der Mann war im Universitätsklinikum St. Pölten in der Nacht auf Freitag gestorben, er war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er war am Donnerstag in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit. Der Mann ist das dritte Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich. Ebenfalls am Freitag war eine 96-Jährige im Landesklinikum Melk gestorben, am Mittwoch ein 76-Jähriger im selben Spital.