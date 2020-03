Finnen glücklichste Menschen der Welt, Österreich auf Rang 9

Das dritte Jahr in Folge ist Finnland zum glücklichsten Land der Erde erklärt worden. Das geht aus dem am Freitag von der UNO veröffentlichten Index hervor, der das Glücksbefinden in aller Welt misst. Wie in den Jahren zuvor dominieren nordeuropäische Staaten die vorderen Plätze des World Happiness Report. Österreich verbesserte sich mit Rang neun im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz.