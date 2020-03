Papst: Krisen-Ostern in Buße, Mitleid, Hoffnung, Demut

Papst Franziskus sieht die Coronavirus-Pandemie als Bewährungsprobe der gesamten Menschheit und als Herausforderung für den Glauben. Das sagte er laut Kathpress in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „La Stampa“. „Mit Buße, Mitleid und Hoffnung“, antwortete der Heilige Vater auf die Frage, wie man Ostern in der Corona-Krise begehen könne. „Und demütig“, ergänzte er.

Zwischen gläubigen und nicht-gläubigen Menschen will der Papst in Sachen Krisenbewältigen nicht unterscheiden: „Wir sind alle menschlich, und als Menschen sitzen wir alle im selben Boot. (...) Wir dürfen nicht zwischen Gläubigen und Nicht-Glaubenden unterscheiden. Gehen wir an die Wurzel: die Menschlichkeit. Vor Gott sind wir alle Kinder.“