Tirol verlängert Quarantäne-Verordnung bis 13. April

Unterdessen setzte die Stadt Innsbruck anhand einer Verordnung neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. So wurde die gesamte Innpromenade inklusive aller Fuß- bzw. Radwege und daran angrenzende Parkanlagen bzw. Spielplätze gesperrt. Darüber hinaus wurden auch alle Wanderparkplätze gesperrt. Die Naherholungsgebiete in und um Innsbruck seien trotz der vermehrten Aufforderungen, zu Hause zu bleiben, in den letzten Tagen intensiv genutzt worden, begründete die Stadt in einer Aussendung ihr Vorgehen.