Deutsche Regierung plant offenbar 150-Mrd.-Nachtragsetat

Die deutsche Regierung will zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise ein Nachtragsbudget im Volumen von rund 150 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Dies solle am Montag vom Kabinett beschlossen werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus Regierungskreisen. Am Mittwoch solle dann der Haushaltsausschuss des Bundestages zustimmen.