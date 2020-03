Bloomberg sagte Demokraten weitgehende Unterstützung zu

Besonders in politisch umkämpften Bundesstaaten, in denen sich die Präsidentenwahl am 3. November entscheiden könnte, will Bloombergs Organisation der Partei auch bei der Einstellung zusätzlichen Personals helfen. „Es gibt keine größere Bedrohung unserer Demokratie als den gegenwärtigen Amtsinhaber im Weißen Haus“, erklärte Bloombergs Wahlkampfmanager Tom Perez.