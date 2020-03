Kreuzfahrtpassagiere in Kapstadt können aufatmen

Für die seit Montag in Kapstadt festsitzenden 1.240 österreichischen und deutschen Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „AidaMira“ haben die Abreisevorbereitungen begonnen. „Wir haben nun Genehmigungen bekommen, unsere Gäste an den kommenden drei Tagen mit insgesamt vier Fliegern nach Hause zu bringen“, sagte ein Aida-Cruises-Sprecher am Freitag.