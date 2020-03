Einschränkungen bleiben in Österreich bis 13. April aufrecht

Die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus werden noch zumindest für drei Wochen fortgesetzt: Die Bundesregierung hat am Freitag die geltenden Ausgangsbeschränkungen bis Ostermontag (13. April) verlängert. „Halten Sie durch“, appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Kurz sah Österreich auf dem richtigen Weg: „Wir schaffen das, was wir uns vorgenommen haben: Weniger soziale Kontakte und dadurch auch eine Reduktion der Ansteckungen“, so der Kanzler. 92 Prozent der Bevölkerung halten laut einer market-Umfrage die von der Regierung getroffenen Maßnahmen für gerechtfertigt.

Mancherorts gab es neue dramatische Situationen: Im Raum Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) sind laut Bürgermeister Johann Döller (ÖVP) etwa 260 Personen in häuslicher Quarantäne, bei 18 war das Testergebnis auf Covid-19 positiv. 25 Infizierte gibt es (Stand Donnerstagabend) indes in Ardagger (Bezirk Amstetten), meldete der dortige Ortschef Johannes Pressl (ÖVP).

In Bludenz in Vorarlberg steht die gesamte Belegschaft des Bezirksgerichts Bludenz unter Quarantäne. Das berichtete am Freitag ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf Landesgerichtspräsident Heinz Bildstein. Nach dem positiven Testergebnis einer Beschäftigten seien alle anderen 15 Mitarbeiter am Bezirksgericht nach Hause geschickt worden, sagte Bildstein.