Missbrauchsfall in Taize: Bruder wird Gemeinschaft verlassen

Nach Missbrauchsanschuldigungen wird ein Bruder der ökumenischen Gemeinschaft von Taize das Dorf verlassen. Wie die Gemeinschaft in der französischen Gemeinde auf ihrer Website mitteilte, hat Prior Frere Alois ihn dazu aufgefordert. Er werde künftig außerhalb von Taize leben, wie Kathpress am Samstag berichtete.

2019 hieß es, dass drei Mitglieder vor Jahrzehnten Jugendliche sexuell missbraucht hätten. Demnach hatten sich fünf Betroffene an die im französischen Burgund ansässige Gemeinschaft gewandt. Es gehe um jeweils ein oder zwei Fälle sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige aus den 1950er bis 80er Jahren. Hinweise auf Vergewaltigungen bestünden nicht, sagte ein Sprecher damals. Zwei der beschuldigten Männer sind den Angaben zufolge seit mindestens 15 Jahren tot, der dritte lebte bislang weiter in Taize.

Die Brüder beten jedoch weiterhin; das Gebet stehe in Taize weiter „im Mittelpunkt des Lebens“. Die Versöhnungskirche sei für die Öffentlichkeit geschlossen; die romanische Dorfkirche stehe aber für das persönliche Gebet zur Verfügung. In „geistlicher Solidarität“ besonders mit all jenen weltweit, die sich in Isolation einsam fühlten, wird täglich um 20.30 Uhr ein Abendgebet mit einigen Brüdern live übertragen.