LH Platter zu Oppositionskritik: „Ich muss jetzt nach vorne schauen“

Innsbruck – Wegen der deutlichen Zunahme an Corona-Fällen am Wochenende in Tirol wird LH Günther Platter „nicht müde, an die Bevölkerung den dringenden Appell zu richten, sich an die Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Bei Zuwiderhandlungen darf es keine Toleranz mehr geben.“ Auch wenn derzeit noch kein Anlass dazu bestehe, so Platter im Gespräch mit der TT, bereite sich das Land Tirol auf noch schwierigere Zeiten vor. Aktuell würden 1300 Spitalsbetten zur Verfügung stehen, darüber hinaus könne das Land auf 1100 Betten in Hotels, Reha-Zentren und Kurzentren zurückgreifen. Platter: „Wir haben also ausreichend Kapazitäten. Die Solidarität gerade der Hoteliers ist herausragend.“