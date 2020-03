Religionsvertreter rufen gemeinsam zu Solidarität auf

„Es soll ein freundschaftliches und verbindendes Zeichen sein, wenn acht Religionsgemeinschaften in dieser herausfordernden Zeit gemeinsam die Stimme erheben“, so der Initiator der gemeinsamen Grußbotschaft, der Wiener evangelische Superintendent Matthias Geist, zum Anliegen des Videos.

Die Vertreter der Religionen arbeiten seit rund fünf Jahren im Projekt „Campus der Religionen“ in der Wiener Seestadt (Aspern) zusammen. Hier soll in den kommenden Jahren in einem Neubaugebiet auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück ein Campus entstehen, in dem die einzelnen Kirchen und Religionsgemeinschaften jeweils eigene religiöse Stätten und Versammlungsräume errichten können.