Brief Trumps an Kim Jong-un für Verbesserung von Beziehungen

US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach Angaben aus Pjöngjang in einem Brief eine Verbesserung der Beziehungen angeboten. In dem Schreiben habe Trump „seinen Plan“ dargelegt, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern „voranzubringen“, berichtete Nordkoreas amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag unter Berufung auf Kims Schwester Kim Yo-jong.