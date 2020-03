Neue slowakische Regierung angetreten

Mit schützenden Atemmasken und Handschuhen ausgestattet sind inmitten der Coronavirus-Pandemie die Mitglieder der neuen slowakischen Regierung vereidigt worden. Ministerpräsident Igor Matovic und seine Kabinettsmitglieder legten ihren Amtseid am Samstag in Bratislava bei Präsidentin Zuzana Caputova ab, deren Mundschutz farblich auf ihr dunkelrotes Kleid abgestimmt war.

Der 47-jährige Regierungschef versicherte, seine Regierung werde „mit und für das Volk regieren“. Dabei werde der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Corona-Krise sowie der in der Slowakei grassierenden Korruption liegen. Bisher wurden in dem Nachbarland Österreichs 178 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert.

Mundschutz ist in der Slowakei nach geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Viruserkrankung Covid-19 auch in vielen Lebensbereichen der Bürger vorgeschrieben, beispielsweise beim Betreten von Amtsgebäuden oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Slowakei hat außerdem seine Schulen und zahlreiche Geschäfte geschlossen. Veranstaltungen wurden verboten und die Einreise ins Land beschränkt. Eine Ausnahme gilt für Pendler für einen Umkreis von 30 km von der Grenze. Österreich hofft, dass die neue slowakische Regierung diese Regelung lockert, um die Ausreise der dringend benötigten Pflegerinnen zu gewährleisten. Dazu äußerte sich Matovic am Samstag nicht. Er rief lediglich Personen über 65 auf, zuhause zu bleiben.