Rossi erster europäischer OHL-Topscorer überhaupt

Rossi sammelte in 56 Spielen für die Ottawa 67‘s 120 Zähler. Mit 2,14 Punkten pro Spiel verbuchte der Center den besten Durchschnittswert in der Ontario Hockey League seit Patrick Kane in der Saison 2006/07. Rossi war auch die Nummer eins in der Plus/Minus-Wertung, mit +69 (bei Toren bzw. Gegentoren auf dem Eis) schaffte er den fünftbesten Wert seit Einführung der Statistik vor 24 Jahren.