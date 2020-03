UEFA-Chef: Fußball in der Krise Vorbild für EU-Politiker

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin rechnet durch die Verschiebung der EM ins Jahr 2021 mit einem dreistelligen Millionenverlust. Der internationale Fußball sei mit seiner Solidarität aber ein Vorbild für die Politik in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. „Ich glaube sogar, an unserem Management der Krise kann sich die Europäische Union ein Beispiel nehmen“, sagte der Slowene der „Welt am Sonntag“.