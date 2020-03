Erdbeben in Kroatien war stärkstes in 140 Jahren

Zagreb ist Sonntagfrüh von dem stärksten Erdbeben in den letzten 140 Jahren erschüttert worden. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des ersten Bebens um 6.24 Uhr mit 5,3, die des zweiten Bebens um 7.01 Uhr mit 5,0 an. Behörden forderten Bewohner auf, vorerst nicht in ihre beschädigten Wohnungen zurückzukehren.