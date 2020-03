Auch für Bundesmuseen wird Kurzarbeit möglich

Auch für Bedienstete in Bundesmuseen soll es die Möglichkeit der Kurzarbeit geben. Eine entsprechende Lösung haben Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) am Sonntag bereits für die nächsten Tage angekündigt.

Zuvor hatte die SPÖ beklagt, dass Körperschaften des öffentlichen Rechts wie zum Beispiel Museen von der Kurzarbeits-Regelung zur Bewältigung der Corona-Krise ausgeschlossen seien. Aschbacher und Lunacek seien dazu schon seit Donnerstag in enger Abstimmung, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Damit auch Bedienstete von selbstständigen öffentlichen Wirtschaftsbetrieben, unabhängig von der jeweiligen Rechtsform, wie die Bundesmuseen Kurzarbeit in Anspruch nehmen können, werde es bereits in den nächsten Tagen eine Lösung geben.