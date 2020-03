Prozentueller Zuwachs bei Corona-Neuinfektionen sinkt weiter

Der Verlauf der ersten Woche mit „Ausgangsbeschränkung“ hat in Österreich offenbar zunächst zum Ende der rasanten Zuwachsraten geführt: Am Sonntag stieg die Zahl der Infektionen innerhalb eines Tages von 2.814 auf 3.244 (Stand: 15.00 Uhr). Das ist mit 430 Neuinfektionen zwar der bisher größte Anstieg in Zahlen, gleichzeitig ist das Plus von 15 Prozent der geringste tägliche prozentuelle Zuwachs.