China startet klinische Studie für Impfstoff

Die 108 Teilnehmer der chinesischen Studie im Alter zwischen 18 und 60 Jahren werden demnach in drei Gruppen getestet. Ihnen werden verschiedene Dosierungen des Impfstoffs verabreicht. Sie alle seien Bewohner der zentralchinesischen Stadt Wuhan, in der das neuartige Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten war. Die Testphase soll bis Ende des Jahres andauern.

In den USA bekamen zu Wochenbeginn erstmals freiwillige Testpersonen einen möglichen Impfstoff gegen das Virus SARS-CoV-2 gespritzt. Derzeit gibt es keine zugelassenen Impfstoffe oder Medikamente gegen das neuartige Coronavirus, an dem weltweit bisher mehr als 13.000 Menschen starben. Auch der in den USA getestete Impfstoff soll laut Experten frühestens in einem Jahr verfügbar sein.