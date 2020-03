Disney+ geht heute online: Das Imperium streamt zurück

In Disneys Konzernwelt ist genug Platz für zwei neue Schlittenhundefilme: „Togo“ entführt nach der Jack-London-Verfilmung „Call of the Wild“, die im Februar noch in die Kinos kam, erneut ins kalte Alaska. Diesmal steht nicht der Goldrausch, sondern ein medizinischer Notfalleinsatz im Fokus. Willem Dafoe (zuletzt auch bei Abel Ferraras Berlinale-Beitrag „Siberia“ mit dem Hundeschlitten unterwegs) spielt Leonhard Seppala, der zusammen mit seiner Frau Constance (Julianne Nicholson) Huskies trainiert. 1925 transportiert er in einer 300-Meilen-Fahrt lebensrettendes Diphtherie-Serum für Kinder in ein abgelegenes Dorfspital – ein frühes Medienereignis. Kein Film für Impfgegner also, denn die legendäre amerikanische Rettungsgeschichte ist historisch verbürgt. Titelheld ist Führungshund Togo – gespielt vom blauäugigen Husky Diesel –, laut Time Magazine das heldenhafteste Tier aller Zeiten. In Rückblenden bekommt man ihn als süß-widerspenstigen Welpen präsentiert, der sich ins Herz seines Herrchen sprintet. Dass das, im Gegensatz zum knallbunten CGI-Misserfolg „Call of the Wild“, fast durchwegs ohne Kitsch und Effekt-Sturm abläuft, ist keine Kleinigkeit. Regisseur Ericson Core macht die unbarmherzige Naturgefahr der gefrorenen Beringsee spürbar und die Mensch-Tier-Beziehung glaubhaft. Ein angenehm abenteuerlicher Film. (maw)