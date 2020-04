Die Cinderella mit dem roten Kleid: „Pretty Woman“ wird 30

Eine Hotelsuite mit XL-Badewanne in Beverly Hills, ein Auto namens „Lotus Esprit“, prachtvolle Juwelen und ein Prinz in einem maßgeschneiderten Cerruti-Anzug. Das sind die luxuriösen Eckdaten für den Film „Pretty Woman“, der bis heute Millionen Zuschauer in seinen Bann zieht, die meisten davon weiblich.