100 Jahre: Mazda leidet mit und feiert dennoch

Im Jahr 1920 begann Mazda in Hiroshima mit der Kork-Produktion; im Jahr darauf stieg das Unternehmen in den Maschinenbau ein. Knapp ein Jahrzehnt später rollte der erste Prototyp eines Lastendreirads, diesem folgte kurz darauf der Verkaufshit Mazda-Go. Den ersten Pkw produzierte die Firma kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelte es sich um das R360 Coupé, nach heutigem Maßstab um einen Cityfloh. 1961 erwarb Mazda die Lizenz für den Bau eines Kreiskolbenmotors, der wiederum dazu beitrug, den Kultstatus des ab 1967 hergestellten Cosmo Sport zu erhöhen. Weitere zwei Jahre später wurde Mazda erstmals in Österreich offiziell rührig – damit war der Konzern aus Hiroshima die erste japanische Automarke, die in der Alpenrepublik unternehmerische Aktivitäten setzte.