„Umweltkalender“: Schüler sollen Naturschutz selbst hautnah erleben

Innsbruck – Die Schultüren sind zwar im Moment geschlossen. Doch für Tirols Schüler bleiben Umweltschutz, Klima und Nachhaltigkeit die drängendsten Probleme ihrer Zukunft. Ein neuartiges Projekt namens „Umweltkalender“ hebt diese Themen nun regelmäßig auf den Stundenplan. Kinder und Jugendliche widmen sich dabei jeden Monat einem anderen Umweltthema und erarbeiten, was verschiedene Probleme direkt mit ihnen zu tun haben. In interdisziplinären Projekten überlegen sie, welche Bedeutung die Berge für ihren Lebensraum haben oder wie sich ein Waldsterben weltweit auswirkt. Bereits gestartet ist das Projekt im Schuljahr 2019/20 etwa an der NMS Müllerstraße in Innsbruck und an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Haspingerstraße.