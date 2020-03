Schwieriger Start für Grundkauf in Kössen

Der Kauf soll über den Bodenfonds des Landes erfolgen, die Gemeinde müsste dann gekoppelt an eine Bedarfsprüfung und ein Erschließungskonzept Flächen umwidmen. Flörl spricht von mehreren Interessenten, die sich im neuen Gewerbegebiet ansiedeln würden – mit dementsprechender Arbeitsplatzgarantie. Der Bedarf ist laut dem Bürgermeister also sehr wohl gegeben.

Dass die 1,5 Hektar ausgerechnet einem Gemeinderat gehören, stellt für Flörl kein Problem dar, ganz im Gegenteil: „Er kommt uns da sehr entgegen.“ Das sieht auch der Angesprochene so: „Ich persönlich wäre froh, wenn ich den Grund nicht hergeben müsste. Den kann ich auch an einen anderen Landwirt verkaufen und bekomme mehr dafür. Ich will der Gemeinde nur in einer Notsituation helfen“, sagt Gemeinderat Adam Aigner. Außerdem würde ja nicht die Gemeinde seinen Grund kaufen, sondern der Bodenfonds. Von einer Widmung könne noch überhaupt keine Rede sein.