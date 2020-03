Der Keim steckt im Lappen: Die besten Tipps und Tricks für den Frühjahrsputz

Innsbruck – Mit dem Frühjahrsputz bringen derzeit wieder viele Tiroler ihren Haushalt auf Trab. In Zeiten der Quarantäne steht das Reinmachen nun besonders im Vordergrund. Einerseits wird die unerwartete Zeit zu Hause so genützt, um alten Dreck zu beseitigen, andererseits sind Haushalte derzeit ungleich mehr belastet. Wenn immer alle zu Hause sind, fällt eben mehr Schmutz an.