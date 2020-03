Tiroler Krisenmanagement: Untersucht wird, aber noch offen wie

Innsbruck – Der Vorstoß der schwarz-grünen Regierungskoalition für eine Experten- bzw. Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Krisenmanagements des Landes war am Dienstag wohl auch den zunehmenden Debatten darüber geschuldet. In der Videokonferenz der Klubchefs aller sechs im Landtag vertretenen Parteien mit LH Günther Platter (ÖVP) fiel aber noch keine Entscheidung darüber. Untersucht soll jedenfalls werden, daran führt kein Weg vorbei. Darin waren sich alle Parteien einig. Wahrscheinlich dürfte auch eine Kommission eingesetzt werden, aber nicht jetzt. Schließlich sind derzeit alle unabhängigen Experten mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt.

Nach der „Bewältigung dieser in ihrer Dimension einmaligen Krisensituation“ sprechen sich die Klubchefs von ÖVP und Grünen, Jakob Wolf und Gebi Mair, für eine möglichst transparente und objektive Analyse des bisherigen Corona-Krisenmanagements aus. Sie schlagen die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission vor. „Unser gemeinsames Ziel muss es in Tirol sein, dass wir alle Entscheidungen im Sinne eines professionellen Fehlermanagements sorgfältig analysieren und daraus für die Zukunft die richtigen Schlüsse ziehen“, so Mair und Wolf.