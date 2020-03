Bereits vier Corona-Tote in Tirol, immer mehr "Geheilte" zu erwarten

Innsbruck – Binnen eines Tages hat sich die Zahl der Menschen, die in Tirol am Coronavirus gestorben sind, verdoppelt. Die ersten Todesfälle im Land sind am Montag bekannt geworden, gestern wurden zwei weitere Opfer gemeldet. Dabei handelt es sich um 77 und 89 Jahre alte Patienten des Krankenhauses Zams. Infiziert sind in Tirol mittlerweile 1138 Menschen, was im Vergleich zum Vortag einen Anstieg von 52 bedeutet. Angedacht wird indes, dass Genesene keine Viren-Tests mehr machen müssen, um die Gesundung zu verifizieren. Dies soll verhindern, dass die Labore der Flut an Arbeit nicht mehr Herr werden. Wie genau diese, dann bundesweite, Regelung aussieht, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.