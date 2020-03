"Pandemie" auf Netflix: Eine Serie als vertrauensfördernde Maßnahme

Fast schon zu perfektes Timing wurde Streaming-Gigant Netflix unterstellt, was seine Doku-Serie „Pandemic: How to Prevent an Outbreak" betrifft. Sie ging Ende Januar online. Sheri Fink, eine der verantwortlichen Produzenten, sieht es in einem Tweet anders: „Wir haben gehofft, vorab zu informieren und nicht nachdem ein neuer gefährlicher Virus auftaucht." Medizinerin Fink hat dieser Tage viel zu tun, als zweifach mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Gesundheitsreporterin der New York Times. Ebenso eine ihrer Protagonistinnen, die in sechs verwobenen, global orientierten Folgen vorgestellt werden. Die Arbeit und Lebensaufgabe der Ärztin Syra Madad ist es, einen Ausbruch zu managen, als Direktorin der Spezialabteilung für „preparedness and response" aller New Yorker Krankenhäuser. 2019 war sie an einer großen Epidemie-Simulation beteiligt. Die Lehren daraus verhallten ungehört. Auch wenn ein Ex-Senator die Vorsorgekosten mit „nur einem halben Flugzeugträger" beziffert.