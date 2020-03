Hilfspaket gegen die Pflegekrise: 100 Millionen Euro bereitgestellt

Wie kompliziert die Lage ist, zeigte eine Aufzählung von Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne), wonach Arbeitskräfte aus Rumänien derzeit nicht kommen können, weil sie in Ungarn nicht durchkommen. Bulgaren können mit dem Flugzeug kommen, Kroaten können über Slowenien einreisen, wenn sie dort keinen Zwischenstopp machen.

Das Außenministerium arbeite deshalb daran, Ausnahmeregelungen zu schaffen. Derzeit sei der „überwiegende Teil der Pflegekräfte zwar noch“ in Österreich tätig, sagte Anschober, „aber es wird der Tag X kommen“. Die Regierung rechnet damit, dass viele nach Hause fahren werden – und der Austauch mit den anderen Pflegerinnen, die jetzt zuhause sind, nicht mehr funktioniert.

Derzeit gibt es 460.000 Pflegegeldbezieher. 100.000 werden stationär versorgt, 153.000 über mobile Dienste, 175.000 werden zuhause gepflegt, 33.000 beziehen eine 24-Stunden-Betreuung. Die Regierung arbeite an Ersatzbetreuungsangeboten, es werde aber „nicht möglich sein, in allen Fällen die bestehende Pflege aufrechtzuerhalten“. Ziel sei, so Anschober, „Notsituationen abzuwenden und niemanden allein zu lassen.“