Risikoanalyse von 2012: Wenn sich Planspiel der Realität annähert

Berlin – So manch einer ersann schon wieder Verschwörungstheorien, als vor Kurzem ein Papier des deutschen Bundestags aus dem Jahr 2012 aus der Versenkung gehoben wurde. Futter dafür bietet die Annahme für ein Katrastrophenszenario: Ein fiktives Coronavirus, dem der Name Modi-SARS gegeben wird, verbreitet sich von Asien aus über die ganze Welt. Modi-Sars ist mit dem alten SARS-CoV in vielen Eigenschaften identisch. Es hat durchaus auch Ähnlichkeiten mit dem pandemischen SARS-CoV2, das derzeit die Welt lahmlegt. Doch in einigen ganz wesentlichen Dingen unterscheidet es sich stark (siehe auch Faktbox).