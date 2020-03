Innsbruck – Der persönliche Parteienverkehr bei der Tiroler Mietervereinigung ist derzeit wie in vielen anderen Einrichtungen eingestellt, von ruhigen Tagen kann Geschäftsführer Walter Vogt aber nicht sprechen – ganz im Gegenteil. In einer Zeit, in der die Bürger ihre Wohnungen möglichst nicht verlassen sollen, stellt sich schon bei anstehenden Umzügen die Frage: „Dürfen wir das derzeit überhaupt?“