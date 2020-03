An Tiroler Radwegen wird gebaut, Anschluss an Vorreiter ist schwer

Das heißt, dass seit Beginn der Radoffensive in Tirol 130 Kilometer Radwege gebaut oder saniert wurden. Das Radnetz im Tal beträgt derzeit 1100 Kilometer. Heuer sind noch die Fertigstellung und der Bau von 55 Radwegkilometern vorgesehen. 75 Kilometer Radwegprojekte sollen in den nächsten Jahren folgen.

Die Baustellen erstrecken sich über ganz Tirol. So wird heuer u. a. die Weiterführung der Radwege im Stubaital, Ötztal und Stanzertal voranschreiten. Auch die Instandsetzungen des Drauradwegs nach dem Hochwasser sollten heuer abgeschlossen werden. Weiters stehen 2020 auch Ver- besserungen etwa am Radweg im Brixental bei Kufstein, im Gurgltal bei Imst sowie am Innradweg im Bereich Zirl bis Innsbruck an. Im Tannheimer Tal wird an der Unterführung Grän und Innerschwendt weitergearbeitet, Arbeiten stehen auch beim Zillertal- und Ranzentalweg an.