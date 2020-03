Pompeo steigert Coronavirus-Kritik an China - „Vertuschung“

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine Kritik an Chinas Umgang mit der Coronavirus-Pandemie verschärft. Die regierende Kommunistische Partei enthalte der Welt weiter Informationen vor, die zur Eindämmung der Epidemie nötig seien, bemängelte er am Dienstag in einem Interview mit dem Rundfunksender Washington Watch. China habe den Ausbruch zunächst vertuscht.